Мир 17 января 2023, 14:22 Китай впервые за 60 лет сообщил о сокращении численности населения. Всему виной — политика «одной семьи» Сергей Санакоев: ограничения рождаемости могут привести Китай к проблемам с экономикой РИА «Новости»

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В Китае в 2022 году резко сократилась численность населения. Специалисты винят в этом политику «одна семья — один ребенок», которую долгие годы проводили в стране. В результате пары, у которых было больше детей, чем положено, штрафовали. Теперь же руководство государства пытается стимулировать рост рождаемости. Иначе КНР может столкнуться с экономическими проблемами.

Сокращение численности населения Китая

Численность населения Китая в 2022-м снизилась на 850 тысяч человек. К концу прошлого года она составляла один миллиард 411 миллионов 750 тысяч человек. Это без подсчета жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР.

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Местные СМИ бьют тревогу. Журналисты подчеркнули, что сокращение численности произошло впервые за 60 лет. Дело в том, что в 2022 году в стране родились 9,56 миллиона человек, а умерли 10,41 миллиона.

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РИА «Новости»

Низкая рождаемость

Еще в июле глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения КНР Ян Вэньчжуан предрек сокращение численности населения Китая в ближайшие пять лет, сообщила Global Times. В некоторых провинциях Китая в 2021 году количество новорожденных оказалось минимальным за несколько десятилетий. Так, в провинции Хунань, которая находится в центре государства, впервые за 60 лет родилось менее 500 тысяч детей. В провинции Хэнань — менее 800 тысяч впервые с 1978 года. В восточной провинции Цзянси — менее 400 тысяч впервые с 1950-х. Вэньчжэн считает, что такая тенденция сохранится «более века».

«Это неизбежный результат длительного периода низкой рождаемости», — уверен он.

С этим согласен и собеседник «360», президент АНО Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев. По его словам, в предыдущих поколениях отсутствовало большое количество детей, что и привело к сокращению численности сегодня. Правда, Санакоев полагает, что больших проблем у Китая это не вызовет.

«В целом с будущего года это все нивелируется, поэтому здесь особо каких-то проблем нет», — отметил он.

Политика «одна семья — один ребенок»

С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья — один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двоих детей. На тот момент власти КНР видели проблему в огромном росте численности населения, что перегружало земельные, водные и энергетические ресурсы страны. При этом китайцы жили довольно бедно, напомнил Санакоев.

«Это сегодня население Китая выведено за черту бедности. На тот момент, сразу после „культурной революции“, достаточно сложная ситуация была. Даже был голод. Тогда речь шла о том, что резкое увеличение населения не выдержит экономического роста», — пояснил он.

Теперь руководство страны принимает все возможные меры, чтобы стимулировать рождаемость. Весной Народный банк Китая (аналог Центрального банка — прим. ред.) призвал местных жителей заводить детей, чтобы государство не отстало от США на фоне старения населения. Более того, в мае 2021 года китайцам разрешили иметь трех детей.

Влияние демографии на экономику Китая

Обеспокоенность властей Китая демографическим кризисом в стране легко объяснить. Дело в том, что сокращение численности населения угрожает экономике государства.

К трудоспособным гражданам относят людей от 16 до 59 лет. За 2020 год их число упало на 890 тысяч человек. Если так пойдет дальше, в КНР возникнет дефицит на рынке труда, сообщила Global Times. Тогда Китай потеряет экономическое преимущество как перед США, так и перед другими западными странами.

РИА «Новости»

Манипулирование данными

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в разговоре с «360» подчеркнул, что все цифры о населении Китая остальной мир знает исключительно из уст самих китайцев. Это значит, что проверить эти данные невозможно.

«Не секрет, что те или иные страны в стратегических целях активно манипулируют информацией о численности своего населения. И Китай в этом смысле не исключение. <…> Мне довелось прожить в Китае довольно долгое время и объехать практически всю страну. Она не производит впечатление древней, потому что, за исключением Великой Китайской стены и пары-тройки пещерных монастырей, смотреть просто нечего. Общее впечатление, что страна возникла буквально вчера», — подчеркнул Котков.

По его словам, если изучать данные о численности граждан Китая, можно заметить, что информация в летописях написана задним числом. Более того, все эти данные выглядят достаточно странно. Согласно им, вплоть до XVII века численность населения не превышала 60 миллионов человек. И только в XVIII веке она вдруг начала расти.

«Это при том, что технологии сельского хозяйства в стране отнюдь не прогрессировали. В том же XVIII веке резко выросла численность населения Англии, Франции, Германии. <…> А в XIX веке — России. Потому что в соответствующих странах внедрили высокопродуктивные культуры, типа картофеля. Картофельная революция способствовала избавлению европейского населения от голода», — пояснил Котков.

РИА «Новости»

Тем временем русские и европейские путешественники, побывавшие в XVIII веке в Китае, отмечали ужасающую бедность местных жителей. В XX веке руководство страны заверило, что численность населения составила 400 миллионов. При этом в то время были войны, конфликты с японцами, которые проводили политику геноцида, болезни, голод. С такими данными количество граждан должно было уменьшаться.

«Нет, китайцы говорят, что оно растет. <…> Когда в Китае пришел революционер Мао Цзэдун, он неожиданно начал политику поощрения рождаемости. Спрашивается: зачем повышать рождаемость, если в стране и так все хорошо. Это может говорить только об одном: в распоряжении Мао были подлинные данные. <…> Затем — большой скачок, „культурная революция“, опять голод», — отметил Котков.

В это же самое время, в 1962 году, бывший президент КНР Чан Кайши заявил, что верить Цзэдуну, который говорит об успешном росте численности населения, нельзя. Это очень серьезное обвинение. Однако, по официальным данным, количество граждан государства продолжило расти.

«В конце XIX века в Китай начали приглашать военных советников из передовых европейских государств. И вот русские офицеры наблюдали за маневрами армии Китая. Их поразил вид неопрятных, плохо вооруженных и плохо одетых солдат. Когда русский военный советник сделал китайскому генералу замечание, тот ответил: „Не беспокойтесь, это авангард нашей армии, пять миллионов, а вон там, за горами, — десятимиллионная армия, все солдаты ростом не менее двух метров. Пока наши противники будут тратить патроны на авангард, придут те“. В этом весь Китай», — подчеркнул Котков.

Он уверен, что китайцы не считают обман чем-то постыдным и манипулируют цифрами, в том числе численностью населения и своей историей, чтобы привести противника в заблуждение. Сегодня же количество граждан Китая действительно уменьшается, однако завышать эти цифры необходимости нет. Ведь на данный момент это уже сильное государство, подчеркнул руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге.