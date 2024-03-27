Мир 27 марта 2024, 17:41 Индия назвала внешним вмешательством критику своих судов со стороны США МИД Индии выразил протест Госдепу США в ответ на критику судебных процессов Flickr

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Вмешательством во внутренние дела страны назвало Министерство иностранных дел Индии замечание Госдепа США, призвавшего сделать открытым судебный процесс над арестованным главой столичного округа Дели Арвиндом Кеджривалом. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Индийские дипломаты напомнили американским коллегам, что международные отношения предусматривают уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела государств.

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«Мы решительно возражаем против замечаний Госдепартамента США по поводу некоторых судебных разбирательств в Индии», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что судебная система страны полностью независима, а все дела рассматриваются объективно. Любые сомнения по этим вопросам считаются неоправданной клеветой.

Руководителя Дели задержали на минувшей неделе в рамках расследования уголовного дела о коррупции. По версии следствия, Арвинд Кеджривал был участником схемы по легализации средств, выделенных для проведения акцизной политики города. Решение о его аресте вынес Верховный суд Дели. Апелляцию бывшего чиновника оставили без удовлетворения.

В конце февраля стало известно, что товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных 65 миллиардов долларов, увеличившись за год почти в два раза. Основная доля пришлась на экспорт российской продукции.