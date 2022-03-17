Индия заинтересована в покупке у России около 15 миллионов баррелей сырой нефти по сниженным тарифам. Об этом сообщила газета Business Standard.

По данным издания, сделка, вероятно, будет проведена в этом году и пройдет в рублях или рупиях. Источники Business Standard уточнили, что поставку могут провести на условиях модели CIF (cost, insurance and freight), которая предполагает, что продавец оплачивает доставку товара в порт, страхование, погрузку и фрахт судна.

Издание обратило внимание, что власти Индии не нарушат санкционный режим, который установили на минувшей неделе США в отношении российских энергоносителей. Американский президент Джо Байден указом от 9 марта запретил импорт нефти из России в качестве ограничительных мер в связи со специальной операцией РФ.

Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури сообщал в правительстве, что страна ведет переговоры с Россией по вопросам покупки нефти.