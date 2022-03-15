Власти Индии заявили о переговорах с Россией вокруг поставок нефти

Индия ведет переговоры о покупке российской нефти, заявил министр нефти и газа страны Хардип Сингх Пури в верхней палате индийского парламента. Он уточнил, что на рассмотрении есть несколько вопросов. В частности, речь идет о том, сколько нефти доступно в России или у новых поставщиков, которые могут появиться на рынке.

Помимо этого, власти Индии интересуют вопросы, связанные со страхованием, фрахтом и механизмами оплаты. По словам Пури, руководство страны рассмотрит все варианты, а также он уточнил, что уже беседовал на соответствующем уровне с российскими чиновниками, написало РИА «Новости».

Министр обратил внимание, что экспорт нефти в Индию из Венесуэлы и Ирана пострадал из-за санкций, и в связи с этим выразил надежду, что поставки из этих стран возобновятся.

«Индийские нефтяные компании заключат соглашения с Венесуэлой и в равной степени с Ираном, как только их нефть поступит на рынок», — уточнил он.

Пури также выразил надежду, что страны ОПЕК+ увеличат свою добычу нефти, чтобы снизить цены на топливо.