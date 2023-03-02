Мир 02 марта 2023, 16:58 Индия начала скупать российскую нефть значительно ниже ценового потолка Госдеп США сообщил о покупке Индией российской нефти значительно ниже потолка цен РИА «Новости»

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Индия начала закупать нефть из России по цене, значительно ниже установленного потолка. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.

По данным агентства, тема закупок российской нефти является постоянной в диалоге США и Индии. Государственный департамент обладает информацией, что экспортеры в Нью-Дели приобретали сырье по стоимости ниже 60 долларов за баррель, однако им еще предстоит это доказать.

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В ближайшее время Индия должна предоставить США отчеты о своих нефтяных закупках.

Ведущий аналитик Kpler Виктор Катон уточнил, что в феврале Индия закупила у России около 1,85 миллиона баррелей, что близко к ее максимуму потребления в два миллиона баррелей в день.

В начале февраля сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие компании начали покупать российскую нефть, расплачиваясь в дирхамах, чтобы не подпасть под западные санкции.

Евросоюз, страны G7 и Австралия в конце декабря 2022 года установили ценовой потолок на перевозимую морским путем российскую нефть в пределах 60 долларов за баррель.