Деньги 04 февраля 2023, 14:24 Индия изменила валюту для оплаты российской нефти Reuters: индийские компании перешли на оплату нефти из России в эмиратских дирхамах РИА «Новости»

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Нефтеперерабатывающие компании из Индии начали закупать российскую нефть в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на опубликованные данные транзакций.

По данным источника, компании оказались вынуждены пойти на этот способ оплаты из-за риска подпасть под санкции Запада.

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«В основном компании из Индии приобретают нефть у трейдеров Litasco и Everest Energy в Дубае, являющихся подразделениями компании „Лукойл“. Теперь большую часть транзита нефти они оплачивают в дирхамах», — указали в материале.

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Источник отметил, что, несмотря на неприсоединение Индии к антироссийским санкциям, финансовые структуры и банки страны с аккуратностью относятся к торговле с Россией, опасаясь нарушить ограничительные меры Запада.

В конце декабря Евросоюз, страны «Большой семерки» и Австралия ввели ценовой потолок на отечественную нефть, перевозимую морским путем. Предел стоимости установили на отметке 60 долларов за баррель.

СМИ сообщали, что Индия также рассматривает возможность присоединения к соблюдению условий ценового потолка на российскую нефть.