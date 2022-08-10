Индия использует юани и дирхамы для покупки угля из России, минуя доллар

Компании из Индии используют китайские юани и дирхамы ОАЭ для оплаты поставок угля из России. Об этом со ссылкой на данные таможенных документов сообщили в агентстве Reuters.

В агентстве отметили, что Индия значительно увеличила за последние месяцы импорт российского угля. Все указывает на то, что недолларовые платежи стали обычным явлением, чтобы максимально снизить риск нарушения западных санкций против России.

В июне Индия оплатила минимум 742 тысячи тонн российского угля в валютах, отличных от доллара США. Это около 44% от общего объема в 1,7 миллиона тонн, импорта в тот месяц из России. В июле Индия увеличила закупки российского коксующегося и энергетического угля на 10%, до 2,02 миллиона тонн. Закупки Индией у России энергетического угля возросли в июле на 55%. Тем самым Россия обошла США и Китай в списке крупнейших поставщиков угля в Индию и встала на третье место после Индонезии и ЮАР.

До этого власти Индии также стремительно нарастили объемы импорта удобрений из России. Тем самым они показали, что РФ невозможно изолировать, как к этому стремились США и их союзники.