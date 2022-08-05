Власти Индии стремительно нарастили объемы импорта удобрений из России, показав, что РФ невозможно изолировать, хотя к этому стремились США и союзники. Об этом заявила обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих.

Он обратила внимание, что с апреля по июнь Индия закупила у России 7,74 миллиона тонн удобрений, что является рекордным показателем. Помимо этого, был увеличен импорт угля и подсолнечного масла.

В течение мая Россия поставила индийским партнерам товары на сумму порядка 8,3 миллиарда долларов. Масих подчеркнула, что это в три раза больше данных за май прошлого года.

Обозреватель WP добавила, что помимо Индии контакты с Москвой налаживают и другие страны. Интерес к российским удобрениям есть и у Бразилии для получения урожая сои.

Масих предупредила, что сельское хозяйство этих стран может пострадать без российских поставок.

США, как одни из инициаторов антироссийских санкций, упорно пытаются доказать, что Россия находится в изоляции. В частности, об этом заявлял официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, в ходе саммита министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» стороны пришли к «широкому консенсусу» о том, что Россию нужно осуждать. При этом санкционные ограничения, которые принимают против РФ, ощутимо бьют и по экономикам других стран мира и благосостоянию их граждан.