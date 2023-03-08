Мир 08 марта 2023, 23:42 Индия и Россия начали переходить на расчеты за нефть в рублях — СМИ Reuters: нефтяные сделки России с Индией подрывают господство доллара

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Санкции в отношении России начали подрывать многолетнее господство доллара США в международной торговле нефтью. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По данным издания, Индия стала основным покупателем российской нефти, поставляемой морским путем, а большинство сделок теперь заключается в других валютах.

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Автор статьи отметил, что некоторые банки в России столкнулись с последствиями санкций, но индийские партнеры полны решимости и дальше торговать российской нефтью. Однако в скором времени может стать сложнее рассчитываться за нефть дирхамами, так как в последний пакет санкций США и Британии попал МТС Банк, который базируется в Москве и Абу-Даби. В материале говорится, что это финансовое учреждение оказывало помощь в проведении недолларовых платежей за индийскую нефть.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается признавать потолок цен на ее нефть, установленный странами G7. Он добавил, что власти работают так, чтобы эта система на наносила ущерба интересам государства.