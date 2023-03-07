Власть 07 марта 2023, 12:57 Песков заявил, что Россия не признает потолка цен на нефть Представитель Кремля Песков: РФ не признает никакого потолка цен на нефть РИА «Новости»

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Россия не собирается признавать потолок цен на ее нефть, установленный странами G7, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

«Мы, конечно, приняли свои собственные меры. И, естественно, никакого потолка мы не признаем. <…> Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам», — так представитель Кремля ответил на вопрос о том, как правительство относится к заявлению США о «хорошей работе» потолка цен на нефть.

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С точки зрения стран «Большой семерки» потолок был установлен «достаточно вольготно», заметил Песков.

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Евросоюз и страны G7 установили ценовые потолки на нефтепродукты из России в начале февраля: максимум 100 долларов за баррель для продуктов, которые торгуют с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и до 45 долларов — для товаров с дисконтом, в том числе мазута. Пока продолжается переходный период для выполнения заключенных ранее контрактов по поставкам.

Еще тогда вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия просто не станет продавать нефть тем, кто хочет покупать ее по новому принципу.