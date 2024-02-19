Мир 19 февраля 2024, 17:46 Индия экспортировала в США российскую нефть на сумму в миллиард долларов CNN: США заплатили Индии 1,3 миллиарда долларов за российскую нефть Unsplash

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Россия смогла в 2023 году получить порядка 37 миллиардов долларов от продажи нефтепродуктов Индии, которая перерабатывала их и экспортировала в другие страны, в том числе США. Об этом сообщило издание CNN.

Анализ Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) показал, что США являются крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов из Индии. С начала декабря 2022 года до конца 2023 года американская сторона закупила этих энергоресурсов на сумму в 1,3 миллиарда долларов.

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«Москва нашла способ обогатиться за счет этого процесса переработки и экспорта», — заключили аналитики.

Ранее о покупке Европой российской нефти через Индию сообщила газета The Independent. Страны Евросоюза скупают рекордные объемы энергоресурсов, несмотря на санкции против России. Благодаря индийскому экспорту российских нефтепродуктов потребители в Европе получили значительное количество российских нефтепродуктов.