Мир 13 января 2024, 21:00 Европу уличили в покупке российской нефти через Индию Independent: Европа покупает российскую нефть у Индии, несмотря на санкции Unsplash

Читать 360tv в

Европейские страны продолжают покупать российскую нефть, несмотря на введенные ими санкции. Закупка происходит не напрямую, а через Индию, сообщило издание The Independent.

В прошлом году ЕС приобрел у индийских поставщиков рекордный объем нефти, в то время как сама Индия более чем в два раза нарастила импорт сырой нефти из России. Журналисты сделали вывод, что европейские потребители получили огромные объемы бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, которые РФ поставила Индии.

Реклама

В 2023 году эта страна стала главным импортером российской нефти, продавая в среднем по 1,75 миллиона баррелей в сутки. Это на 140% превышает показатель 2022 года. Ведущий аналитик Kpler Мэтт Сми предположил, что изначально Индия купила у России нефть по более низкой цене, переработала ее на своих заводах и продала странам ЕС по полной цене. Евросоюз готов платить за эту продукцию, поскольку «отчаянно надеется» найти альтернативного поставщика после потери связи с Россией.

В прошлом году в РФ пробурили нефтяные скважины глубиной примерно 30 тысяч километров. Страна приблизилась к советским показателям бурения.