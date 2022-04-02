«Инакомыслящих просто убивали». Бывший премьер Украины заявил о разгуле беззакония в стране

Киевский режим был диктаторским еще до начала спецоперации России. После власти Украины решили, что у них развязаны руки, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров.

В беседе с «Известиями» он отметил, что в стране начался разгул беззакония.

«Действовали эскадроны смерти, убивали инакомыслящих, <.> запрещали политические партии, запрещали каналы, все средства массовой информации — это было до специальной операции по защите Донбасса. А когда специальная операция <…> началась, они посчитали, что у них развязаны руки, и сейчас беззаконие, разгул беззакония», — заявил Азаров.

Бывший украинский премьер рассказал об арестах на Украине журналистов, политологов и общественных деятелей, которые критиковали власть. Он отметил, что в стране оппозиционных СМИ нет, а жителям показывают ложную информацию. При этом в Европе полностью игнорируют факты беззакония на Украине.

Европейские политики, как заметил Азаров, аплодируют Зеленскому во время его выступлений в парламентах вместо того, чтобы задать вопрос о соблюдении законов на Украине.

«У Зеленского руки по локоть в крови. <…> Население вооруженные части, по его же команде, естественно, используют в качестве заложников», — подчеркнул бывший премьер страны.

Азаров ранее заявлял, что в последние годы украинские власти активно претворяли в жизнь план иностранных спецслужб по переселению националистически настроенных жителей западных областей страны в русскоязычные регионы. Так Запад и Киев хотели ослабить пророссийски настроенное население на юго-востоке Украины.