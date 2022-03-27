Азаров раскрыл план западных спецслужб против русскоязычных на Украине

В последние годы власти Украины активно претворяли в жизнь план иностранных спецслужб по переселению националистически настроенных жителей западных областей страны в русскоязычные регионы. Таким образом Запад и Киев стремились ослабить пророссийски настроенное население на юго-востоке Украины. Об этом в интервью порталу «Украина.ру» заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«После государственного переворота началась реализация специальной программы западных спецслужб по расселению бандеровцев, нацистов, на восточных землях Украины. В Харькове же никогда такого не было! Сколько в Харькове сейчас неонацистских групп. <…> Весь Юго-Восток! Одесса! В Одессе никогда не было такого количества неонацистов бандеровских», — сказал Азаров.

Он также добавил, что размещение боевых позиций украинских военных формирований в жилых домах Мариуполя, о котором сообщает российская сторона в ходе спецоперации, говорит о том, что они не считают данный город своим.

Ранее Николай Азаров заявил, что российской стороне необходимо вести переговоры с теми представителями Украины, кто обладает настоящей властью, а президент Владимир Зеленский этим человеком не является.

Азаров также считает, что Зеленский находится в неадекватном состоянии, не исключив, что украинский лидер принимает какие-то препаратов.