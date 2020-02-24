Император Японии отменил празднование юбилея из-за короновируса

Новому императору Японии Нарухито, вступившему на престол в прошлом году, 23 февраля исполнилось 60 лет. Однако публичные празднества было решено отменить из-за тяжелой обстановки с коронавирусом.

Традиционно в день рождения императора миллионы людей приходят к императорскому дворцу в центре Токио, чтобы поприветствовать монарха, из древнейшей династии в мире.

Как сообщила «Российская газета», за два дня до праздника Нарухито на пресс-конференции объявил, что «приложит все усилия, для того, чтобы выполнять свой долг в качестве символа нации, работая над собой, всегда учитывая чувства других людей». Император также выразил сочувствие всем инфицированным и их семьям, и пожелал скорейшего выздоровления.

Помимо этого его величество выразил надежду, что коронавирус не помешает проведению летней Олимпиады в Токио в этом году. В Японии на данный момент уже почти 800 человек заразились коронавирусом.

Ранее сообщалось, что власти Италии распорядились завершить на два дня раньше традиционный Венецианский карнавал, отменили другие культурные мероприятия, футбольные матчи, а также закрыли школы до первого марта,