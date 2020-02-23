Венецианский карнавал завершили раньше времени из-за коронавируса

Власти Италии распорядились завершить на два дня раньше традиционный Венецианский карнавал. Это было обусловлено увеличением числа зараженных коронавирусом в стране до 130 человек.

Помимо этого, в Италии были отменены и другие культурные мероприятия, футбольные матчи, а также были закрыты школы до первого марта, сообщило агенство Reuters.

Карнавал начался еще 8 февраля, а до окончания ему оставалось два дня. Основные зрелищные программы празднеств, такие как «полет ангела» и «шествие Марий», уже прошли. Сообщается, что в этом году из-за вспышки вируса на карнавал прибыло на 20% меньше туристов.

Ранее сообщалось, что на карантин власти уже закрыли 12 городов в Ломбардии и Венето после того, как от коронавируса умерли два итальянца, а 130 граждан заразились.