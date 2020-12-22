Иммунолог призвал не бояться мутаций коронавируса

Если созданные вакцины не смогут защитить от мутировавшего коронавируса, их всегда можно оперативно доработать. «Британский» штамм вряд ли изменил свойства 2019-nCoV, поэтому бояться его не стоит.

«Нет пока достаточной научной информации. Все, что мы слышим, — это из СМИ. До сих пор неоднократно говорилось, что вирус мутирует, это естественный процесс. Вопрос в том, насколько серьезны эти изменения в геноме. Они происходят абсолютно постоянно. Честно говоря, учитывая все эти слухи, не думаю, что это значительно», — поделился своим мнением с РИА «Новости» израильский иммунолог Яков Беркун.

Собеседник подчеркнул, что человечество живет с коронавирусом уже почти год, и за это время произошло много его мутаций. Ни одна из них существенно вирус не изменила.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране выявили новый штамм коронавируса, который мутировал и стал на 70% заразнее. Из-за этого более 20 стран прервали авиасообщение с Лондоном. Накануне «британский» штамм обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии.