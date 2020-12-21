«Британский» штамм коронавируса выявили еще в нескольких странах

Более заразный штамм коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Ранее его выявили в Великобритании, из-за чего более 20 стран прекратили авиасообщение с Лондоном.

«Наряду с Великобританией, такую же мутацию коронавируса обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии», — приводит сайт BBC News текст сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Новый штамм коронавируса, который мутировал и стал заразнее на 70%, выявили в Великобритании еще в сентябре. Премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил об этом всему миру во время пресс-конференции на прошлой неделе.

Сегодня в Лондоне состоится заседание чрезвычайного комитета правительства Cobra по вопросу новых ограничений. Уже 25 стран прекратили авиасообщение с Великобританией. В Германии по этому вопросу встретятся лидеры стран Европейского союза.

В ВОЗ считают, что паниковать из-за мутировавшего штамма коронавируса не стоит. Вирусы постоянно изменяются, это естественный процесс. Новый штамм хоть и более заразный, вряд ли сможет противостоять созданным вакцинам.