Имя Юрия Гагарина убрали из названия космовечеринки в США

Американская благотворительная организация «Космический фонд» убрала имя первого космонавта Юрия Гагарина из названия своей просветительской вечеринки. Решение объяснили текущими мировыми событиями.

«В свете текущих мировых события «Ночь Юрия» Космического фонда 2022 года переименовывается в «Празднование космоса: узнайте, что дальше», — заявили в организации. Цитату привело РИА «Новости».

Мероприятие пройдет 3 апреля в Колорадо-Спрингс. Сам фонд тоже базируется в штате Колорадо. Просветительскую вечеринку устроили, чтобы чествовать достижения человечества в космосе, вдохновляя следующее поколение на стремление к звездам.

Вечеринки «Ночь Юрия» каждый год организовывают в разных штатах США. Мероприятия проводят в апреле, так как именно в этом месяце состоялся первый полет человека в космос. Другие организаторы вечеринки пока не заявляли о смене названия.

Ранее научный журналист Карл Урбан предупредил, что введение Западом антироссийские санкции ударят по международным космическим проектам. В качестве примера он привел совместную миссию Европы и России по запуску марсохода ExoMars.