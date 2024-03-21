Мир 21 марта 2024, 15:45 «Имеет смысл». Бельгия поддержала использование российских активов для нужд Украины Премьер Бельгии де Кроо поддержал покупку оружия Украине за счет активов России Unsplash

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Бельгия поддерживает использование доходов от российских активов на нужды Украины. Об этом сообщил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо в интервью Reuters.

Глава правительства прокомментировал планы Европейского союза обсудить использование доходов от замороженных активов на саммите 21–22 марта. Премьер Бельгии назвал разумным их перенаправление для оказания военной помощи Украине.

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«Однозначно имеет смысл», — подчеркнул де Кроо.

Он добавил, что слышал только положительные комментарии по поводу этой идеи от других лидеров европейских государств.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов «никому не принадлежат». По его словам, их можно направить на поддержку ВСУ, сообщили «Известия».

Российская сторона задействует все судебные механизмы, чтобы не позволить ЕС использовать замороженные ценные бумаги для помощи Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия также выберет «другие методы» ответа.