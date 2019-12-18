«Им совсем не до войны». Эксперт оценил отношения России и НАТО

«Что касается НАТО, как показал недавний саммит, им совсем не до войны. <…> Необходимо четко понимать, что Европа хорошо помнит 1945 год и не желает его повторения. Европейцы не желают выходить из зоны комфорта», — отметил Хлопотов.

Военный эксперт убежден, что для европейских стран проще и выгоднее вести переговоры и бизнес с Россией.

По его мнению, вооруженный конфликт между Россией и НАТО, возможно, закончится ядерной катастрофой.

«Последствия этого очевидны всем, так что заявление Герасимова — не более чем лукавая попытка повлиять на внутриполитическую ситуацию в России», — заявил Хлопотов.

Ранее глава Генерального штаба ВС РФ и первый замминистра обороны России генерал Валерий Герасимов заметил, что сейчас нет предпосылок для крупномасштабной войны. Однако обратил внимание на нестабильность в мире.