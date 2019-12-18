    18 декабря 2019, 10:09

    «Им совсем не до войны». Эксперт оценил отношения России и НАТО

    Ольга Ситникова

    Военный аналитик Алексей Хлопотов подчеркнул, что страны НАТО помнят последствия Второй мировой войны, поэтому не хотят нового вооруженного столкновения. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    «Что касается НАТО, как показал недавний саммит, им совсем не до войны. <…> Необходимо четко понимать, что Европа хорошо помнит 1945 год и не желает его повторения. Европейцы не желают выходить из зоны комфорта», — отметил Хлопотов.

    Военный эксперт убежден, что для европейских стран проще и выгоднее вести переговоры и бизнес с Россией.

    По его мнению, вооруженный конфликт между Россией и НАТО, возможно, закончится ядерной катастрофой.

    «Последствия этого очевидны всем, так что заявление Герасимова — не более чем лукавая попытка повлиять на внутриполитическую ситуацию в России», — заявил Хлопотов.

    Ранее глава Генерального штаба ВС РФ и первый замминистра обороны России генерал Валерий Герасимов заметил, что сейчас нет предпосылок для крупномасштабной войны. Однако обратил внимание на нестабильность в мире.