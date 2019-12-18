Начальник Генерального штаба ВС РФ первый замминистра обороны России генерал Валерий Герасимов заявил, что в настоящее время предпосылок для возникновения крупномасштабной войны нет. Но отметил нестабильность ситуации в мире.

Об этом он заявил на встрече с представителями военно­дипломатического корпуса, аккредитованными в России. Его выступление, посвященное подведению итогов уходящего года и планах на следующий, прослушали 150 военных атташе из более чем 70 стран.

Валерий Герасимов подчеркнул, что некоторые страны пытаются силой навязывать свою волю другим государствам. В том числе, России.

«В таких условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба», — цитирует Герасимова газета «Красная звезда».

Он также напомнил, что на саммите НАТО в Брюсселе за Россией был закреплен статус противника и подчеркивался рост необходимости оперативной переброски сил усиления на «восточный фланг». Генерал отметил работы по развертыванию в Европе компонентов ПРО США, усиление военной активности и проведение учений в странах Балтии, Польше и в акваториях Черного и Балтийского морей.

«Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — добавил Герасимов.

Тем не менее, он подчеркнул необходимость возобновления контактов с альянсом ради снижения риска опасных военных конфликтов. Глава Генштаба добавил, что оборонный потенциал будет поддерживаться на том уровне, который позволит отразить агрессию в любом виде и из любой среды.

«В этом году комплексно развивалась воздушно-космическая оборона, основу которой составляют ВКС. Запущен очередной космический аппарат Единой космической системы, который существенно повысил наши возможности по гарантированному обнаружению пусков баллистических ракет», — подчеркнул Валерий Герасимов.

Генерал Генштаба сообщил о продолжении отработки задач опытно-боевого дежурства авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой. Выполнено несколько пусков на полигонах, находящихся в различных климатических условиях. В том числе в Арктике. Кроме того, в Сирии была проведена повторная успешная апробация самолетов пятого поколения Су-57.