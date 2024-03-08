Мир 08 марта 2024, 20:40 Украинских уклонистов задержали на границе при попытке покинуть страну «Страна.ua»: у границы с Румынией задержали автобус с 34 украинскими уклонистами Freepik

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Украинские правоохранители задержали на границе с Румынией автобус с мужчинами призывного возраста, которые пытались нелегально покинуть страну. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В трех километрах от границы с Румынией задержали автобус, в который набились 34 уклониста», — говорится в материале.

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Издание сослалось на информацию закарпатского журналиста Виталия Глагола, который опубликовал видео с задержанием. По его данным, украинцы за возможность покинуть родину заплатили по 10 тысяч евро.

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