Знаменитости 31 декабря 2022, 08:16 Маск первым в истории потерял 200 миллиардов долларов Bloomberg: бизнесмен Маск первым в истории потерял 200 миллиардов долларов flickr

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Предприниматель Илон Маск стал первым в мире человеком, который потерял более 200 миллиардов рублей. Именно на эту сумму его состояние уменьшилось с конца 2021 года, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, еще в ноябре прошлого года состояние Маска оценивалось примерно в 340 миллиардов долларов. К потере огромной суммы привели падение акций основанной Маском компании — производителя электромобилей Tesla. Кроме того, бизнесмен приобрел компанию Twitter за 44 миллиарда долларов. Теперь его активы составляют 137 миллиардов долларов.

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Сейчас Илон Маск занимает второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. На первом месте — президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием около 162 миллиарда долларов.

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Ранее стало известно, что Tesla подошла к концу этого года с рекордно низкими показателями. По оценкам СМИ, это худший год в ее истории: акции компании упали на 70%, маркетологи вынуждены делать скидки даже на самые продаваемые электромобили. Инвесторы считают, что после покупки Twitter Маск забросил Tesla, этим и вызван ее упадок.