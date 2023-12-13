Мир 13 декабря 2023, 22:07 Илон Маск заявил, что хочет получить российский паспорт

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Американский миллиардер Илон Маск заявил в трансляции в своей соцсети Х, что хочет получить российский паспорт в будущем. Про президента России Владимира Путина бизнесмен сказал, что он — «неплохой мужик».

Маск рассказал, что получает десятки отчетов с российскими мемами на него самого. Он отметил специфическое чувство юмора русских.

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«Мне нравятся эти ребята. Я не против получить российский паспорт в будущем. <…> Если отбросить предвзятость про диктаторские замашки и империализм — он (Путин — прим. ред.) — неплохой мужик», — заявил Маск.

Бизнесмен отметил, что Путин искренне любит свою страну и действует в ее интересах, в отличие от многих американских политиков. Макс заявил, что следит за российским президентом и читает выдержки из его речей. От предстоящей пресс-конференции ждет важных заявлений.