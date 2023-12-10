Власть 10 декабря 2023, 15:53 Раскрыт рабочий график Путина на следующую неделю Президент Путин приедет в Конституционный суд 12 декабря РИА «Новости»

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Главным мероприятием президента России Владимира Путина на предстоящей рабочей неделе станет совмещенная большая пресс-конференция с журналистами и прямая линия с жителями страны. Но этим график президента не ограничивается, рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Помимо большой пресс-конференции, российский лидер проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также посетит с визитом один из российских регионов.

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Кроме того, в графике президента на 12 декабря запланирована традиционная встреча с судьями Конституционного суда, приуроченная ко Дню Конституции.

Свои вопросы президенту России на прямую линию жители страны могут направить сразу несколькими способами. Для этого можно обратиться в круглосуточные кол-центры, отправить беслатные СМС, воспользоваться мобильными приложениями, сообществами в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также формой на сайте «Итоги года с Владимиром Путиным».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ожидает поступления более миллиона вопросов от россиян. Он подчеркнул, что ответит на все глава государства не сможет, но без внимания они не останутся.

Весь массив обращений, по его словам, будет обрабатывать Общероссийский народный фронт в содействии с регионами, с главами субъектов и «компаниями, естественными монополистами».