Мир 23 августа 2023, 12:00 Илон Маск указал на манипуляции общественным мнением со стороны Facebook Илон Маск: соцсеть Facebook отказалась открыть исходный код своего алгоритма www.imago-images.de/globallookpress

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Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил соцсеть Facebook* в манипуляциях общественным мнением. Об этом бизнесмен заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По мнению предпринимателя, Facebook* не выложила исходный код алгоритма, потому что руководство соцсети решило что-то скрыть.

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«Facebook* манипулирует общественностью практически по всему миру. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма», — отметил Маск.

Ранее предприниматель рассказал о своей беседе с президентом России Владимиром Путиным. Маск признался, что главной темой их разговора стал космос. Он опроверг информацию СМИ о беседе по поводу мирного урегулирования украинского конфликта и использования технологий Starlink в военных целях. По словам бизнесмена, представители Пентагона пришли в ужас от факта его контакта с президентом России.

*Facebook — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.