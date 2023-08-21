Мир 21 августа 2023, 23:52 Маск заявил о личной беседе с Путиным — СМИ The New Yorker: Илон Маск рассказал Пентагону о личной беседе с Путиным Википедия

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Основатель компании SpaceX Илон Маск в беседе с чиновниками Пентагона рассказал, что лично общался с президентом России Владимиром Путиным. Разговор состоялся в 2022 году, сообщил журнал The New Yorker.

Репортер-расследователь Ронан Фэрроу в своей статье для издания отметил, что сотрудники Пентагона заинтересовались усилиями SpaceX по предоставлению ВСУ доступа в интернет с помощью спутников Starlink. Маск беспокоился о том, что его технологии «используются в военных целях». Бизнесмен также выступал за переговоры с Путиным относительно ситуации на Украине.

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«К ужасу представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным», — написал Фэрроу.

В октябре 2022 года Илон Маск опроверг информацию СМИ о том, что он беседовал с российским лидером перед тем, как озвучить свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Бизнесмен заявил, что говорил с Путиным «лишь однажды — 18 месяцев назад». Темой беседы стал космос, сообщил RT.

Ранее Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ, писали «Известия».