Мир 17 февраля 2024, 13:09 Только начало. Маску намекнули, что в США открыли на него охоту Медведев предупредил Маска, что госцензура США не прекратит на него охотиться Grzegorz Wajda / Global Look Press

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Американскому предпринимателю Илону Маску грозит преследование со стороны властей США. Машину государственной цензуры в стране в отношении миллиардера только запустили, предупредил в соцсети X зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Они только начали свою охоту, Илон», — оставил он комментарий под постом основателя Space X и Tesla.

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Медведев прокомментировал публикацию Маска о том, что простые американцы не понимают всей мощи государственной цензуры в Соединенных Штатах. Предприниматель подчеркнул, что он сам и его компании подверглись постоянным атакам сразу же после отмены цензуры в соцсети X.

Маск также указывал на безумный уровень цензуры в Facebook* — соцсеть ограничила распространение на своей площадке интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.