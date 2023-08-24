Мир 24 августа 2023, 06:44 Илон Маск решил судиться с финансистом Джорджем Соросом Владелец X Илон Маск подаст в суд на «Открытое общество» Сороса www.imago-images.de/globallookpress

Читать 360tv в

Бизнесмен Илон Маск обвинил фонд «Открытое общество»* финансиста Джорджа Сороса в распространении дезинформации и попытках ограничить свободу слова. Он обратится в суд от имени X (бывшего Twitter). Об этом сообщил «Царьград».

Илон Маск прокомментировал пост со статьей журналиста Бена Скаллана о деятельности организаций Джорджа Сороса в Ирландии и Шотландии. Распространением дезинформации и высказываниями на почве ненависти они, выяснил автор материала, добивались ужесточения цензуры в интернете, проведения обысков и проверки гаджетов нарушителей.

Реклама

«Именно. X подаст судебный иск, чтобы остановить это. Жду не дождусь, когда начнется разбирательство!» — объявил американский бизнесмен.

По его мнению, Джордж Сорос создал свои организации, в том числе «Открытое общество»*, чтобы разрушить цивилизацию. Илон Маск сравнил его со злодеем Магнето из комиксов «Люди Икс».

* Фонд «Открытое общество», Open Society Foundations признан в России нежелательной организацией.