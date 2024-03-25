Мир 25 марта 2024, 04:37 Илон Маск решил полностью отказаться от поддержки Демократической партии Freepik

Читать 360tv в

Во главе США должен быть представитель Республиканской партии. Об этом заявил в сети Х американский предприниматель Илон Маск в преддверии президентских выборов.

Он подчеркнул, что впредь не будет поддерживать Демократическую партию.

Реклама

«Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец», — написал Маск.

В период президентства Джо Байдена Маск лишь один раз посетил Белый дом. Предприниматель обсуждал в 2023 году с государственными деятелями тему искусственного интеллекта. При этом в бытность президента Дональда Трампа бизнесмен неоднократно много раз приходил в резиденцию президента в Вашингтоне.