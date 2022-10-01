Илон Маск представил прототип человекоподобного робота за $20 тысяч | 360°

Мир 01 октября 2022, 15:57 Поделиться Telegram

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Viber Илон Маск представил прототип человекоподобного робота за $20 тысяч Reuters: Маск анонсировал продажи человекоподобного робота за $20 тысяч

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Глава Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus. Он предсказал, что в будущем сможет поставить производство роботов на поток и продавать менее чем за 20 тысяч долларов, сообщило агентство Reuters.

«Я думаю, что Optimus будет невероятным через пять или 10 лет, как умопомрачительный», — заявил Илон Маск.

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Основатель Tesla отметил, что предстоит еще много работы, чтобы усовершенствовать Optimus. Робот уже умеет перетаскивать коробки и поливать цветы.

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Для производства Optimus планируют использовать компоненты Tesla, в том числе аккумуляторы, систему чипов и управления конечностями. В роботе установили систему автопилота, которую использовали на электромобилях Tesla.

Идею создания человекоподобного робота Маск озвучил в августе 2021 года. В соответствии с представленным тогда проектом планировалось, что Optimus в будущем сможет поднимать вес до 20 килограммов и справляться с выполнением повседневных задач.

Ранее сообщалось, что электропикап Tesla Cybertruck получит защиту от воды, которая позволит машине переплывать водоемы.

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