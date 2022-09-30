Пикап Tesla Cybertruck сможет передвигаться по воде | 360°

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Пикап Tesla Cybertruck сможет передвигаться по воде

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Электропикап Tesla Cybertruck получит защиту от воды, которая позволит машине переплывать водоемы. Об этом рассказал глава компании Tesla Илон Маск, сообщили «Известия» со ссылкой на Electrek.

Машина сможет передвигаться по воде, если в водоеме нет волн. Сколько километров пикап сможет преодолеть по воде, пока не известно.

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Tesla Cybertruck будет доступен в трех модификациях: с одним, двумя или тремя силовыми агрегатами.

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