Илон Маск предложил оснащать самолеты системой Starlink

Предприниматель Илон Маск сообщил, что начал обговаривать с представителями авиакомпаний возможность размещения в самолетах системы Starlink — спутникового интернета. Пост об этом бизнесмен разместил в своем микроблоге в Twitter.

«Да, мы ведем переговоры с авиаперевозчиками об установке Starlink. Пожалуйста, если вы хотите, чтобы [такой интернет] был в самолетах, дайте им [компаниям] знать», — попросил своих подписчиков мировой лидер мнений.

Starlink — это спутниковая система связи, которую разработали в компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Ее особенность заключается в том, что она обеспечивает доступ во всемирную сеть пользователям во всем мире. Starlink развернула на земной орбите уже множество небольших спутников весом до 500 килограмм. Всего ученые под руководством Маска вывели уже 1 738 таких аппаратов на орбиту Земли.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказывался о возможном негативном влиянии компании Starlink и ее спутников на Россию. Он посчитал, что компания финансируется США, а ее деятельность может сильно навредить россиянам.