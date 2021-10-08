Рогозин заявил, что спутники Stаrlink могут посылать на смартфоны антироссийский контент

Спутники Starlink Илона Маска могут использоваться для управления крылатыми ракетами и спецназом, а также отправлять на мобильные телефоны антироссийский политический контент. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Все говорят, что это потрясающе, это частный инвестор. Слушайте, не надо рассказывать сказки!» — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса заявил, что компания SpaceX получила от властей США 900 миллионов долларов только в этом году, а на ближайший период субсидия составит 20 миллиардов долларов. В связи с этим возникает вопрос, зачем это нужно государству, отметил Рогозин.

«Такого рода космические аппараты раздают интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, их „перепрошивкой“ полетного задания уже в самом полете», — заявил он.

Спутники Илона Маска могут использоваться для управления спецназом и агентурной сетью, добавил Рогозин. По его словам, они также представляют угрозу для суверенного российского интернета путем «разложения» на телефоны «сугубо политического и, скорее всего, антироссийского» контента.

Компания SpaceX планирует к 2024 году разместить на орбите 12 тысяч спутников Starlink, которые обеспечат всю планету интернетом. Спутниковую систему могут запустить уже в октябре 2021 года.