06 сентября 2023, 17:25
Илон Маск предложил Марку Цукербергу подраться у него дома
Маск предложил Цукербергу устроить поединок после его возвращения из отпуска
Американский бизнесмен Илон Маск предложил предпринимателю Марку Цукербергу устроить поединок, когда последний вернется из отпуска. Об этом основатель SpaceX заявил в соцсети Х (бывший Twitter).
В своей публикации Маск задался вопросом о том, почему Цукерберг не хочет с ним драться. По словам предпринимателя, глава Meta* попросил «назвать место» для поединка и Маск указал его дом. Однако бизнесмену сообщили, что Цукерберг отправился в путешествие.
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«Возможно, мы сразимся, когда он вернется», — написал Маск.
Основатель SpaceX поделился, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее, поэтому предприниматель предложил выбрать местом драки дом руководителя Meta*. Цукерберг при этом упрекнул Маска в несерьезном отношении к спорту.
Владелец SpaceX ранее обвинил соцсеть Facebook** в манипуляциях общественным мнением практически во всем мире.
* Meta — признана экстремистской и запрещена в России.
** Facebook — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.
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