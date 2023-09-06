Мир 06 сентября 2023, 17:25 Илон Маск предложил Марку Цукербергу подраться у него дома Маск предложил Цукербергу устроить поединок после его возвращения из отпуска Thomas Hawk / flickr

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Американский бизнесмен Илон Маск предложил предпринимателю Марку Цукербергу устроить поединок, когда последний вернется из отпуска. Об этом основатель SpaceX заявил в соцсети Х (бывший Twitter).

В своей публикации Маск задался вопросом о том, почему Цукерберг не хочет с ним драться. По словам предпринимателя, глава Meta* попросил «назвать место» для поединка и Маск указал его дом. Однако бизнесмену сообщили, что Цукерберг отправился в путешествие.

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«Возможно, мы сразимся, когда он вернется», — написал Маск.

Основатель SpaceX поделился, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее, поэтому предприниматель предложил выбрать местом драки дом руководителя Meta*. Цукерберг при этом упрекнул Маска в несерьезном отношении к спорту.

Владелец SpaceX ранее обвинил соцсеть Facebook** в манипуляциях общественным мнением практически во всем мире.

* Meta — признана экстремистской и запрещена в России.

** Facebook — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.