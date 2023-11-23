Мир 23 ноября 2023, 18:49 Неизвестный порезал трех детей рядом со школой в Ирландии RTE: мужчина напал с ножом на прохожих в Дублине, ранены трое детей Keystone Press Agency / Global Look Press

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Пять человек, в том числе три ребенка, получили ранения после нападения неизвестного с ножом неподалеку от школы в Дублине. Об этом сообщила Ирландская телерадиовещательная компания (RTE).

По предварительным данным, нападение произошло в центре города на площади Парнелл. От рук мужчины пострадали две женщины и три ребенка. Их доставили в больницу в Дублине. Ранения одного из пострадавших школьников врачи квалифицировали как тяжелые.

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Нападавший также получил травмы и находится в больнице под присмотром сотрудников полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сейчас полицейские перекрыли место происшествия. Других подробностей пока нет.

Ранее выходец из Чечни напал с ножом на людей в лицее Гамбетта в городе Аррас. В результате нападения погиб один человек, еще несколько получили серьезные ранения.