Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием | 360°

Мир 15 октября 2022, 21:19 Поделиться Telegram

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Viber Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием Маск предупредил о высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет РИА «Новости»

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Риск ядерной катастрофы сегодня максимально высок впервые за последние 60 лет. Об этом написал американский бизнесмен Илон Маск в своем Twitter-аккаунте.

Он предложил мировому сообществу перестать целиться в себя ядерным оружием.

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«Будет здорово, если однажды человечество прекратит нацеливать на себя ракеты с ядерными боеголовками, которые уничтожат почти всю жизнь на Земле. В любой год существует вероятность того, что они будут запущены. Сейчас самый высокий риск за 60 лет», — высказался миллиардер.

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В сентябре президент Владимир Путин сообщил, что США подталкивают Украину перебросить боевые действия на территорию России. При этом страны Запада начали шантажировать ядерной угрозой. Он заявил, что Россия готова использовать все средства для защиты своей территориальной целостности и народа.

Накануне основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что больше не будет оплачивать спутниковые услуги на Украине. Предприниматель попросил Пентагон взять на себя финансовые затраты, сообщили в « НСН «.

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