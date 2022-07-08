Покупка компании Twitter предпринимателем Илоном Маском оказалось под «серьезной угрозой». Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на три источника, информированных о переговорах.

«Серьезная угроза» нависла над сделкой после того, как Маск пришел к выводу о невозможности установить, сколько в соцсети фальшивых пользователей.

«Команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации… (и) прекратила участие в некоторых обсуждениях о привлечении финансирования 44-миллиардной сделки», — сказано в материале.

Также, по информации газеты, в окружении Маска говорят о невозможности оценить коммерческие перспективы покупки. Twitter же, как указано, винят в недостаточной готовности к сотрудничеству.

В ближайшем будущем от команды Маска можно ожидать «смены курса», допустил один из источников газеты. При этом он не уточнил, в чем она может заключаться. Как предполагается в материале, возможный выход предпринимателя из сделки, вероятно, повлечет за собой масштабные юридические баталии.