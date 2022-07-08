Покупка Маском Twitter оказалась под «серьезной угрозой» — WP
Washington Post: покупка предпринимателем Маском Twitter оказалась под «серьезной угрозой»
Покупка компании Twitter предпринимателем Илоном Маском оказалось под «серьезной угрозой». Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на три источника, информированных о переговорах.
«Серьезная угроза» нависла над сделкой после того, как Маск пришел к выводу о невозможности установить, сколько в соцсети фальшивых пользователей.
«Команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации… (и) прекратила участие в некоторых обсуждениях о привлечении финансирования 44-миллиардной сделки», — сказано в материале.
Также, по информации газеты, в окружении Маска говорят о невозможности оценить коммерческие перспективы покупки. Twitter же, как указано, винят в недостаточной готовности к сотрудничеству.
В ближайшем будущем от команды Маска можно ожидать «смены курса», допустил один из источников газеты. При этом он не уточнил, в чем она может заключаться. Как предполагается в материале, возможный выход предпринимателя из сделки, вероятно, повлечет за собой масштабные юридические баталии.