Илон Маск обогнал Баффетта в списке богатейших людей мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал в списке богатейших людей мира председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.

По данным агентства Bloomberg, состояние Маска 10 июля возросло на 6,1 миллиарда долларов. то произошло после того, как акции Tesla подорожали на 11%. Состояние главы SpaceX на сегодняшний день оценивается в 70,5 миллиарда долларов. При этом состояние председателя совета директоров Berkshire Hathaway, по данным агентства, — 67,8 миллиарда долларов.

В списке богатейших людей мира Маск обогнал не только Баффета. Глава SpaceX оставил позади себя и совладелицу L’Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани. Маск также обогнал в рейтинге сооснователя Google Сергея Брина.

Несколькими днями ранее сообщалось, что состояние самого богатого человека в мире, основателя и главы интернет-компании Amazon.com Джеффа Безоса, превысило 180 миллиардов долларов. Доход 56-летнего предпринимателя увеличился благодаря росту акций его компании.