Илон Маск обогнал Баффетта в списке богатейших людей мира
По данным агентства Bloomberg, состояние Маска 10 июля возросло на 6,1 миллиарда долларов. то произошло после того, как акции Tesla подорожали на 11%. Состояние главы SpaceX на сегодняшний день оценивается в 70,5 миллиарда долларов. При этом состояние председателя совета директоров Berkshire Hathaway, по данным агентства, — 67,8 миллиарда долларов.
В списке богатейших людей мира Маск обогнал не только Баффета. Глава SpaceX оставил позади себя и совладелицу L’Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани. Маск также обогнал в рейтинге сооснователя Google Сергея Брина.
Несколькими днями ранее сообщалось, что состояние самого богатого человека в мире, основателя и главы интернет-компании Amazon.com Джеффа Безоса, превысило 180 миллиардов долларов. Доход 56-летнего предпринимателя увеличился благодаря росту акций его компании.