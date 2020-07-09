Состояние самого богатого человека в мире превысило 180 млрд долларов

Состояние самого богатого человека в мире, основателя и главы интернет-компании Amazon.com Джеффа Безоса, превысило 180 миллиардов долларов, сообщил Forbes.

Уточняется, что доход 56-летнего предпринимателя увеличился благодаря росту акций его компании. Согласно информации аналитиков, в среду, 8 июля капитализация Amazon достигла отметки в 1,54 триллиона долларов. Так, состояние бизнесмена, который владеет 11,1% акций компании, превысило 182,6 миллиарда долларов, информирует Газета.ru.

Эти показатели являются рекордными за всю историю такой статистики.