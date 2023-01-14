Мир 14 января 2023, 12:46 Илон Маск обеднел и попал в Книгу рекордов Гиннесса Бизнесмена Илона Маска внесли в Книгу рекордов Гиннесса за крупнейшую потерю состояния

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Основатель компаний SpaceX и Tesla, владелец Twitter Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, потерявший самую крупную в истории часть личного состояния. По оценке специалистов, предприниматель лишился более 165 миллиардов долларов и уступил место богатейшего бизнесмена в мире.

Представители Книги рекордов напомнили — состояние американского предпринимателя в 320 миллиардов долларов в ноябре 2021 года позволило стать ему самым богатым человеком на планете. Однако всего за год он лишился более половины средств. Главной причиной этого назвали подешевевшие акции компании Tesla.

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Некоторые специалисты предположили, что на самом деле дела Маска могут обстоять еще хуже. Ряд инсайдеров сообщил, что бизнесмен мог потерять около 200 миллиардов. Предыдущий рекорд по утрате личного состояния принадлежал японскому технологическому инвестору Масаеси Сону. В 2000 году он лишился 58,6 миллиарда долларов.

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За последний год стоимость акций Tesla упала на 70%. Это худший период в истории компании по производству электромобилей.