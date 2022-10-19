НАТО отправит Украине оборудование для борьбы с дронами | 360°

Мир 19 октября 2022, 00:56 НАТО отправит Украине оборудование для борьбы с дронами Генсек НАТО Столтенберг подтвердил планы поставить Украине системы борьбы с беспилотниками Unsplash

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в скором времени Украина получит от альянса специальное оборудование для борьбы с дронами. Об этом он сообщил в ходе ежегодного Берлинского внешнеполитического форума, написало РИА «Новости».

«НАТО в ближайшие дни поставит системы по борьбе с беспилотниками для противодействия специфическим угрозам беспилотников», — сказал Столтенберг.

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Речь идет нескольких сотнях систем для глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов.

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По мнению генсека НАТО, необходимо не только поставить обещанные «глушилки», но и увеличить объемы поставок оборудования противовоздушной обороны.

Столтенберг уже заявлял об этих планах на заседании глав минобороны стран Евросоюза. Тогда он объяснил это необходимостью «сделать неэффективными российские и иранские беспилотники».

Ранее стало известно, власти Франции пообещали отправить украинской армии зенитно-ракетные комплекс малой дальности «Кроталь» и радиолокационные системы GM200.