НАТО отправит Украине оборудование для борьбы с дронами | 360°

19 октября 2022, 00:56
НАТО отправит Украине оборудование для борьбы с дронами
Генсек НАТО Столтенберг подтвердил планы поставить Украине системы борьбы с беспилотниками
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в скором времени Украина получит от альянса специальное оборудование для борьбы с дронами. Об этом он сообщил в ходе ежегодного Берлинского внешнеполитического форума, написало РИА «Новости».
«НАТО в ближайшие дни поставит системы по борьбе с беспилотниками для противодействия специфическим угрозам беспилотников», — сказал Столтенберг.
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Речь идет нескольких сотнях систем для глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов.
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По мнению генсека НАТО, необходимо не только поставить обещанные «глушилки», но и увеличить объемы поставок оборудования противовоздушной обороны.
Столтенберг уже заявлял об этих планах на заседании глав минобороны стран Евросоюза. Тогда он объяснил это необходимостью «сделать неэффективными российские и иранские беспилотники».
Ранее стало известно, власти Франции пообещали отправить украинской армии зенитно-ракетные комплекс малой дальности «Кроталь» и радиолокационные системы GM200.
Беспилотники
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Украина
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