IKEA вложит более 20 млрд рублей в обеспечение своих магазинов в России солнечной энергией

Скоро все магазины IKEA в России переведут на снабжение энергией солнца. Инвестиционное отделение компании Ingka Group купит почти половину долей трех владельцев солнечных электростанций в России. Об этом говорится в пресс-релизе Ingka.

«Чтобы реализовать наши цели в области устойчивого развития и воплотить в жизнь общее стремление IKEA по вопросам изменения климата к 2030 году, мы стремимся расширить портфель возобновляемых источников энергии на большее число стран с приоритетом в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил управляющий директор Ingka Investments Кристер Маттссон.

IKEA будет владеть частями компаний, которым принадлежат восемь солнечных фотоэлектрических парков в Астраханской, Волгоградской областях и Башкирии. Стоимость сделки превышает 21 миллиард рублей.

В пресс-релизе говорится, что общая мощность этих парков составляет 160 мегаватт. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией все 17 магазинов IKEA и часть торговых центров «Мега» в России. За последние 12 лет Ingka Group инвестировала 2,5 миллиарда евро в возобновляемые источники энергии.