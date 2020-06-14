IKEA раздаст деньги 9 странам. Они поддержали компанию во время пандемии

IKEA пострадала от коронавируса меньше, чем предполагала. Об этом рассказала менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group Толга Онку. В связи с этим руководство магазина намерено вернуть деньги Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США.

«Теперь мы знаем больше, чем в феврале или марте. Было бы правильным сказать: „Ребята, спасибо большое, вы помогли пережить нам этот трудный период, теперь можно обсудить, как мы можем отплатить вам“», — сказала Онку.

По прогнозам IKEA, из-за кризиса выручка компании могла упасть на 70-80%. Однако компания уже возобновила работу 374 магазинов в вышеперечисленных странах. Помимо этого, представители организации отметили, что покупатели испытывают большой «неудовлетворенный спрос» на обустройство дома. Однако закрыты еще 23 магазина.

Переговоры находятся на ранней стадии. IKEA пока не знает, какую сумму предстоит вернуть. Правительства государств в основном помогали компании организовать отпуск сотрудников, а условия у каждой из стран были разными.

Четыре магазина IKEA в Москве заработали 3 июня. Рестораны и детские зоны там пока оставили закрытыми. С 8 июня вновь открылись еще четыре магазина: по одному в Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Уфе.