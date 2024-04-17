Эксклюзив 17 апреля 2024, 12:11 «Их пожалеть надо». Политолог назвал причину введения английских санкций против РФ Политолог Журавлев: Британия уже ввела против России все возможные санкции Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Великобритания продолжает вводить санкции против России, но они ни на что не повлияют. Об этом ведущей «360» Анастасии Букреевой рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что руководство Великобритании уже исчерпало все возможности навредить России с помощью экономических ограничений.

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«Это пустая коробка из-под торта. Упакована хорошо, но в ней ничего нет. Потому что все, что можно, они ввели сразу», — подчеркнул Журавлев.

Политолог прокомментировал антироссийские санкции Британии в сфере торговли металлами и выразил мнение, что ситуация в этой отрасли никак не поменяется. По его словам, если англичане могут обойтись без российского металла, то его в любом случае там не будет.

«А если не могут — он все равно там появится», — добавил аналитик.

Журавлев указал, что власти Британии не могут понять Россию и пытаются ударить по тем сферам, где у них самих находятся болевые точки.

«Их же пожалеть надо! Люди сидят и мучаются, какой же еще пакет заложить в санкции», — заключил политолог.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил санкции Британии и США с обоюдоострым оружием. По его мнению, ограничения на ввоз алюминия, меди и никеля ударят не столько по России, сколько по другим странам.