Мир 15 апреля 2024, 12:30 Кремль назвал «обоюдоострым оружием» запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России Песков: запрет ввоза алюминия, меди и никеля — обоюдоострое оружие Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Новые санкции США и Великобритании, которые коснулись ввоза алюминия, меди и никеля, ударят по тем, кто их вводит. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы считаем их (санкции — прим. ред.) абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — это обоюдоострое оружие», — сказал он.

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Песков пояснил, что введенные ограничения скажутся на интересах тех, кто их принял. По словам официального представителя Кремля, из-за новых ограничений в этом сегменте рынка началась дестабилизация.

Цены на алюминий выросли более чем на 5%. По состоянию на 09:43 по московскому времени, фьючерс на металл подорожал до 2616 долларов за тонну. Во время аукциона стоимость алюминия достигла рекордных 2725 долларов с июня 2022 года.

Никель вырос в цене на 8,8%. Его стоимость достигла 17,17 тысячи долларов за тонну.