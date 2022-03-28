«Их население не может выдержать». Европа не подумала о последствиях антироссийских санкций для себя

Великобритания и страны Европы, вводя санкции в отношении России, не подумали о последствиях, которые могут затронуть их самих. Такое мнение высказал в беседе с RT политический обозреватель Энтони Уэббер.

«Дело в том, что когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций для самой Великобритании. Это касается и прочих европейских стран», — сказал он.

По словам Уэббера, последствиями санкций стали протесты на континенте. Эксперт полагает, что следствием этого станет увеличение давления на правительства этих стран.

«Ведь очевидно, что их население не может выдержать такой серьезный рост повседневных расходов», — подчеркнул обозреватель.

Уэббер считает, что Европе необходимо полностью изменить свою политику и прийти к пониманию, что вводя санкции в отношении России, государства также вводят ограничения в отношении самих себя.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что требования Запада к его стране поддержать санкции против РФ являются несправедливыми, так как Сербия — суверенное государство, не член ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году. Он напомнил, что страны Европы сами не ввели «санкции на газ и нефть» против России.