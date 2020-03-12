Отмену ЧМ по фигурному катанию прокомментировали в России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что уважает решение Международного союза конькобежцев (ISU), отменившего чемпионат мира в Монреале. Турнир состоится не раньше октября 2020 года.

Он признался, что ему очень жаль, что соревнования отменили, но здоровье прежде всего.

«Естественно, жаль спортсменов, тренеров, все-таки чемпионат мира — главный старт сезона, все к нему готовились. С другой стороны, конечно, мы уважаем решение ISU и оргкомитета, в основу которого положена забота о здоровье спортсменов и всей нашей мировой семьи фигурного катания», — сообщил он ТАСС.

Отмену соревнований назвал верным решением тренер Александр Жулин. Его ученики Виктория Синицына и Никита Кацалапов на прошедшем чемпионате Европы выиграли золотые медали.

«Мы готовились к чемпионату, сегодня катали произвольную программу, но нельзя рисковать здоровьем спортсменов и тренеров. Поэтому, думаю, правильное решение, вирус не изучен, возможны страшные последствия», — отметил Жулин.

Он посетовал, что на организацию чемпионата были потрачены огромные деньги, спортсмены находятся в замечательной форме, но жизнь людей дороже.

Российская фигуристка Евгения Медведева написала в Instagram, что, как и все, сожалеет об отмене соревнований.

«Очень грустные новости, знаю, как расстроены участники. У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований. Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего», — написала Медведева.

Турнир 2020 года должен был пройти в канадском Монреале 18–22 марта, но был отменен из-за эпидемии коронавируса.