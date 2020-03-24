Игроки «Боруссии» согласились на сокращение зарплаты из-за коронавируса

Из-за распространения коронавирусной инфекции профессиональная футбольная лига Германии Бундеслига на некоторое время отказалась от проведения матчей. Это позволило понизить выплачиваемую сумму для некоторых игроков.

Сокращение заработной платы помогло сохранить работу примерно 850 сотрудников, которые штатно и внештатно работают на матчах «Боруссии».

Сейчас клуб находится на второй строчке немецкой турнирной таблицы.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель добровольно вышла на домашний карантин. В ближайшее время она повторно пройдет тест на инфекцию. Врач, который делал лидеру страны прививку от пневмакокка, заразился коронавирусом.

Гражданам ФРГ также запретили собираться компаниями более двух человек. Запрет не касается членов семьи и сожителей. По мнению властей, этот метод эффективнее всеобщего карантина.